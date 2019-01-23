Kayıp İhbarı Verilen Adam Derede Ölü Bulundu
1 saat önce
Kayıp ihbarı verilen adam derede ölü bulunduHATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Hanna Deresi'nde kayıp ihbarı verilen erkek cesedi bulundu.
Kayıp ihbarı verilen adam derede ölü bulundu
HATAY - Hatay
'ın Defne
ilçesinde bulunan Hanna Deresi'nde kayıp ihbarı verilen erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'da Defne Kaymakamlığının arkasında bulunan Hanna Deresi'nde kanlar içinde erkek cesedi bulundu. Mehmet Asım
Dönmezer isimli kişiye ait olduğu belirtilen cesedin derenin üstünde bulunan yaya köprüsünden düştüğü tahmin edilirken, ailesinin şahıs için kayıp ihbarı verdiği öğrenildi.
Savcılık ve polis olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Asım Dönmezer'in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:55 Kaynak: İHA
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