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Kayıp ihbarı yapılan genç kız arkadaşının evinde bulundu - Son Dakika

Kayıp ihbarı yapılan genç kız arkadaşının evinde bulundu

18.02.2022 23:16
Kayıp ihbarı yapılan genç kız arkadaşının evinde bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaldığı yurt görevlileri tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan genç kız Alaplı ilçesinde arkadaşının evinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaldığı yurt görevlileri tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan genç kız Alaplı ilçesinde arkadaşının evinde bulundu.

Olay, 17 Şubat akşam saatlerinde ilçede faaliyet gösteren İlk Kabul Çocuk Koruma ve Değerlendirme Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre kurum görevlileri akşam sayım yaptığı sırada R.K.'nın yurtta olmadığını tespit ederek Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bildirdi. Gündüz yurtta olduğu ancak akşam yurttan ayrıldığı tespit edilen genç kız polisin yaptığı çalışma sonucu Alaplı ilçesinde ikamet eden Ö.Y. isimli arkadaşının ikametinde kaldığı tespit edildi. Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri genç kızı kaldığı ikametten alarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Hisarcık, Alaplı, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp ihbarı yapılan genç kız arkadaşının evinde bulundu - Son Dakika


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