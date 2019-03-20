Kayıp İhbarı Yapılan Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
1 saat önce
Artvin'in Ardanuç ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, 2 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.
Artvin
'in Ardanuç
ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişi, 2 gün sonra ormanlık alanda ölü bulundu.
Artvin'in Ardanuç ilçesi Aşıklar Köyünde 2 gün önce evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Naci Altun'un (57) cansız bedeni, köye yakın ormanlık alanda AFAD
ve Jandarma
ekiplerince bulundu. Edinilen bilgiye göre 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde evden çıkan Naci Altun akşam eve dönmeyince ailesi tarafından Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışması sonrası Naci Altun'un cansız bedeni sabah saatlerinde köye yakın ormanlık alanda bulundu. Olayla İlgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:05 Kaynak: İHA
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