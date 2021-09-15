KAYIP İHBARI YAPTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRÜP, GÖMMÜŞ - Son Dakika

Boşanmak üzere olduğu eşi Kadriye Alper'i evinde boğarak öldürdükten sonra, hafriyat alanına gömen Murat Alper, savcılıktaki sorgusu sonrası mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından cinayet suçlamasıyla tutuklanan Alper, Zile M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Pişman mısınız' sorusuna Alper 'Evet' cevabı verdi.

Öte yandan otopsi işlemleri tamamlana Kadriye Alper, ilçeye bağlı Boldacı köyünde toprağa verildi.