Son Dakika Haberleri: Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğü iddiası
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Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğü iddiası

1 saat önce

Batman'da kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin gösterdiği yerde yapılan kazıda cesede ulaşıldı.

Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğü iddiası, System.String[]

Batman'da kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin gösterdiği yerde yapılan kazıda cesede ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 3539 Sokak'ta ikamet eden Hamit Dal'dan (56) yakınları iki gündür haber alamadı.

Kendilerine yapılan kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı aile bireylerinin katılımıyla evin çevresinde inceleme yaptı.

Dal'ın iki gün önce evin karşısındaki Eyüp Sultan Camisi'ne sabah namazı için gittiği, son olarak camiden çıkarken görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki gün önce sabah saatlerinde Dal'ın oğlu A.D'nin (21) yanındaki bir kişi ile evden çıkardıkları bir çuvalı otomobile yüklediğini tespit etti.

Gözaltına alınan A.D, ifadesinde babasının cesedini gömdüğü yerle ilgili bilgi verdi.

Polislerce A.D'nin belirttiği, Batman- Hasankeyf kara yolu kenarındaki yerde yapılan kazıda Dal'ın cesedi bulundu.

Ceset otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.

Öte yandan A.D'nin babası için polise kayıp ihbarında bulunduğu, diğer aile bireyleriyle babasını aradığı, babasının fotoğrafının bulunduğu kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek duvarlara astığı öğrenildi.

Yavuz Selim Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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