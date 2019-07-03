Kayıp ihbarında bulunulan genç kız "gizli" numaradan aradı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki E.Ş. babasını "gizli" numaradan arayarak "evlenmek amacıyla erkek arkadaşıyla kaçtığını" ileri sürdü.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:39 Kaynak: AA
'un Oltu
ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki E.Ş. babasını "gizli" numaradan arayarak "evlenmek amacıyla erkek arkadaşıyla kaçtığını" ileri sürdü.
İlçe merkezine bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde ikamet eden aile, kızlarının sabah saatlerinde odasında olmadığını fark edince jandarmaya "kayıp" ihbarında bulundu. Genç
kız, gün içinde babası Hamza Ş'yi "gizli" numaradan arayarak "endişe etmemeleri gerektiğini ve sevdiği erkek arkadaşıyla evlenmek için kaçtığını" iddia etti. Jandarma
ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
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