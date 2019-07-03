Son Dakika Haberleri: Kayıp ihbarında bulunulan genç kız "gizli" numaradan aradı
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Kayıp ihbarında bulunulan genç kız "gizli" numaradan aradı

46 dakika önce

Erzurum'un Oltu ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki E.Ş. babasını "gizli" numaradan arayarak "evlenmek amacıyla erkek arkadaşıyla kaçtığını" ileri sürdü.

Kayıp ihbarında bulunulan genç kız
Erzurum'un Oltu ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki E.Ş. babasını "gizli" numaradan arayarak "evlenmek amacıyla erkek arkadaşıyla kaçtığını" ileri sürdü.
İlçe merkezine bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde ikamet eden aile, kızlarının sabah saatlerinde odasında olmadığını fark edince jandarmaya "kayıp" ihbarında bulundu.
Genç kız, gün içinde babası Hamza Ş'yi "gizli" numaradan arayarak "endişe etmemeleri gerektiğini ve sevdiği erkek arkadaşıyla evlenmek için kaçtığını" iddia etti.
Jandarma ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:39 Kaynak: AA
Erzurum, Oltu, Genç, Güncel
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