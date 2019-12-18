Kayıp iki arkadaşın arandığı Uludağ'da bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kayıp iki arkadaşın arandığı Uludağ'da bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika Dünya

Kayıp iki arkadaşın arandığı Uludağ'da bir kişinin cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın arandığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu. Mert Alpaslan ve Efe Sarp, 1 Aralık Pazar günü zirve istikametine yürümeye başlamış, iki arkadaş sisin bastırmasının ardından kaybolmuştu.

Kayıp iki arkadaşın arandığı Uludağ'da bir kişinin cansız bedeni bulundu, System.String[]

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın arandığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu.


Mert Alpaslan ve Efe Sarp, 1 Aralık Pazar günü araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlamış, iki arkadaş sisin bastırmasının ardından kaybolmuştu.

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Uludağ, Aralık, EFE, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:57 
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