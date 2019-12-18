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Kayıp iki arkadaşın arandığı Uludağ'da bir kişinin cansız bedeni bulundu
6 saat önce
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın arandığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu. Mert Alpaslan ve Efe Sarp, 1 Aralık Pazar günü zirve istikametine yürümeye başlamış, iki arkadaş sisin bastırmasının ardından kaybolmuştu.
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın arandığı bölgede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Mert Alpaslan ve Efe Sarp, 1 Aralık Pazar günü araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlamış, iki arkadaş sisin bastırmasının ardından kaybolmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:57
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