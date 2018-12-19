Kayıp İki Kişinin Cesedi Kanala Düşmüş Araçta Bulundu
3 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan iki kişinin cesedi, su kanalına düşen bir otomobilde bulundu.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan iki kişinin cesedi, su kanalına düşen bir otomobilde bulundu. Yenice
Mahallesi'nde Doğan Yıldırım (28) ve arkadaşı Hasan Karakaş'tan (24) dünden beri haber alamayan aileleri durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, mahallenin yakınlarındaki su kanalında Yıldırım'ın babasına ait 33 N 5965 plakalı otomobili buldu.
Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta Yıldırım ve Karakaş'ın cesedine rastlandı.
Trafik kazası olduğu tahmin edilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:12 Kaynak: AA
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