Kayıp İki Kişinin Cesedi Kanala Düşmüş Araçta Bulundu

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MHP'den İhraçları İstenen Mersin Belediye Başkan Vekili ve 8 Meclis Üyesi İstifa Etti

1 Milyon 900 Bin Euro Fiyatıyla Dünyanın En Pahalı Kalemi Tanıtıldı! İşte O Eser