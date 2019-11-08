Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne 1-8 Kasım tarihleri arasında aileler tarafından kayıp ilanı için başvuruda bulunan 7 kişi polis ekiplerince bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne çeşitli tarihlerde 7 kişinin kayıp ilanı için başvuru yapıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 7 şahıstan 7'si de bulunarak ailelerine teslim edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR