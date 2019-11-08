Son Dakika Haberleri: Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu

Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne 1-8 Kasım tarihleri arasında aileler tarafından kayıp ilanı için başvuruda bulunan 7 kişi polis ekiplerince bulundu.

Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne 1-8 Kasım tarihleri arasında aileler tarafından kayıp ilanı için başvuruda bulunan 7 kişi polis ekiplerince bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne çeşitli tarihlerde 7 kişinin kayıp ilanı için başvuru yapıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 7 şahıstan 7'si de bulunarak ailelerine teslim edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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