Kayıp ilanı ile aranan 7 kişi bulundu
6 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne 1-8 Kasım tarihleri arasında aileler tarafından kayıp ilanı için başvuruda bulunan 7 kişi polis ekiplerince bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne 1-8 Kasım tarihleri arasında aileler tarafından kayıp ilanı için başvuruda bulunan 7 kişi polis ekiplerince bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne çeşitli tarihlerde 7 kişinin kayıp ilanı için başvuru yapıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 7 şahıstan 7'si de bulunarak ailelerine teslim edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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