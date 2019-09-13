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Kayıp inek, sosyal medya paylaşımıyla sahibine kavuştu

42 dakika önce

BAYBURT'un Gökçedere köyünde 5 gün önce kaybolan büyükbaş, sosyal medya aracılığıyla Gümüşhane'nin Kale köyünde bulundu.

Kayıp inek, sosyal medya paylaşımıyla sahibine kavuştu, System.String[]

BAYBURT'un Gökçedere köyünde 5 gün önce kaybolan büyükbaş, sosyal medya aracılığıyla Gümüşhane'nin Kale köyünde bulundu. Aramalardan sonuç almayınca umudunu kesen besici Ersin Aydın, ineğine kavuştu. Aydın, "Kayıp ineği bulanlar video paylaşmış. Görüntüde ineğin benim olduğunu gördüm. Ona kavuştum, çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bayburt'un Gökçedere köyünde besicilik yapan Ersin Aydın'ın büyükbaş hayvanı, 8 Eylül günü, bağlı olduğu ahırdan kayboldu. Ahırda olmadığını fark eden Aydın, ineğini aramaya başladı. Aile fertleri ve komşularının da destek olduğu aramalarda, Aydın'ın büyükbaş hayvanına ulaşılamadı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince bölgede başlatılan arama çalışmaları da sonuç vermedi. Besici Aydın'ın akrabaları, sosyal medyada kayıp büyükbaşa ait görüntü paylaşıldığını, ineğin sahibinin arandığını fark etti. Ersin Aydın, ümidini kestiği ineğine ait sosyal medya paylaşımını izleyince kendi ineği olduğunu tespit ederek, ineğini bulanlarla irtibata geçti. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyüne gelen Ersin Aydın, paylaşımı yapan Yusuf Özdemir'den ineğini teslim aldı.

'UMUDUMU KAYBETMİŞTİM'

Arama çalışmalarından netice alamaması üzerine kayıp hayvanından umudu kestiğini anlatan Ersin Aydın, "Yayla dönüşünü ahırdaki ineğimin olmadığını fark ettim. Jandarmaya ihbarda bulundum. Günlerdir ineğimizi aradık ama bulamayınca artık umudum tükenmişti. Yeğenim sosyal medyada bir inek kaybolduğuna dair bir video paylaşıldığını ve benim ineğime benzediğini söyledi. Videoyu izleyince benim ineğim olduğunu anladım. Paylaşımı yapanlarla irtibata geçtik. İneğime Gümüşhane'de kavuştum. Çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

'GARİP' ADINI VERDİLER

Kayıp ineğin bulunması için sosyal medyada paylaşım yapan Yusuf Özdemir, "Sosyal medyaya attığımız video üzerine bir vatandaş bize yazdı ve ineğin sahibi tanıdığını söyledi. Yapılan incelemelerde ineğin sahibinin Ersin Aydın olduğu anlaşıldı. 5 gündür köyümüzde misafir ettiğimiz ve 'Garip' adını verdiğimiz hayvan sahibine kavuştuğu için çok mutluyuz" diye konuştu.

Gümüşhane, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:01 Kaynak: DHA
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