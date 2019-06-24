Son Dakika Haberleri: Kayıp inekler drone ile bulundu
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Kayıp inekler drone ile bulundu

1 saat önce

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 4 inek, drone ile yapılan arama sonucu bulundu.

Kayıp inekler drone ile bulundu, System.String[]
BURDUR'un Karamanlı ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 4 inek, drone ile yapılan arama sonucu bulundu.
Karamanlı Hürriyet Mahallesi Bozdağaltı mevkisinde evi ve ağılı bulunan A.Y., hayvanlarını kontrol etmek amacıyla gittiği ağılında 4 büyükbaş hayvanın olmadığını gördü. Hayvanlarının çalınmış veya araziye kaçmış olabileceğini düşünen A.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından hayvanların götürülmüş ya da gitmiş olabileceği arazi kesimlerinde karadan ve havadan arama tarama faaliyeti başlatıldı. Drone desteğiyle yapılan çalışmalar sonucu 4 büyükbaş hayvan, ağılın bulunduğu bölgeye yaklaşık 7- 8 kilometre mesafedeki ormanlık arazide otlarken bulunarak, sahibine teslim edildi.


- Burdur
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
Burdur, Karamanlı, Güncel
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