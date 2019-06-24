Kayıp inekler drone ile bulundu
1 saat önce
BURDUR'un Karamanlı ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 4 inek, drone ile yapılan arama sonucu bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
BURDUR'un Karamanlı
ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 4 inek, drone ile yapılan arama sonucu bulundu.
Karamanlı Hürriyet Mahallesi
Bozdağaltı mevkisinde evi ve ağılı bulunan A.Y., hayvanlarını kontrol etmek amacıyla gittiği ağılında 4 büyükbaş hayvanın olmadığını gördü. Hayvanlarının çalınmış veya araziye kaçmış olabileceğini düşünen A.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma
ekipleri tarafından hayvanların götürülmüş ya da gitmiş olabileceği arazi kesimlerinde karadan ve havadan arama tarama faaliyeti başlatıldı. Drone desteğiyle yapılan çalışmalar sonucu 4 büyükbaş hayvan, ağılın bulunduğu bölgeye yaklaşık 7- 8 kilometre mesafedeki ormanlık arazide otlarken bulunarak, sahibine teslim edildi.
- Burdur
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