Kayıp inekler drone ile bulundu
8 dakika önce
Burdur'da kayıp başvurusu bulunan 4 inek, jandarma tarafından kaldırılan drone yardımıyla bulundu.
Burdur
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:11 Kaynak: İHA
'da kayıp başvurusu bulunan 4 inek, jandarma tarafından kaldırılan drone yardımıyla bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Karamanlı
ilçesi Hürriyet Mahallesi
Bozdağ altı mevkiinde evi ve ağılı bulunan A.Y. isimli vatandaş, hayvanlarını kontrol etmek amacı ile gittiği ağılında 4 adet büyükbaş hayvanının olmadığını gördü. Hayvanların çalınmış veya araziye kaçmış olabileceklerini düşünen vatandaş, 112'ye ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, hayvanların en son görüldüğü ve gitmiş olabileceği arazi kesitlerinden karadan ve havadan arama faaliyeti başlattı. Drone desteğiyle yapılan arama sonunda, söz konusu 4 adet büyükbaş hayvan ağılın bulunduğu bölgeye 7-8 kilometre mesafede ormanlık arazisinde bulunarak sahibine teslim edildi. - BURDUR
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