Son Dakika Haberleri: Kayıp inekleri jandarma buldu
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp inekleri jandarma buldu - Son Dakika

Kayıp inekleri jandarma buldu

6 saat önce

Antalya'da bir tarlaya otlaması amacıyla sahibi Recep Özkan tarafından bağlanarak bırakılan 2 inek kayboldu.

Kayıp inekleri jandarma buldu, System.String[]

Antalya'da bir tarlaya otlaması amacıyla sahibi Recep Özkan tarafından bağlanarak bırakılan 2 inek kayboldu. İnekler jandarma ekiplerinin araştırması sonucu bağlandıkları tarlanın 6 kilometre uzağında bulunarak sahibine teslim edildi. İneklerin arsa sahibi tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkisinde ikamet eden Recep Özkan, 2 adet ineğini otlatmak için saat 09.00 sıralarında Hocalar Mahallesi Yorganlı mevkisinde boş bir tarlaya bağlayarak bıraktı. Boş tarlanın sahibi, saat 10.00 sıralarında tarlasını sürmek için geldiğinde hayvanları çözerek tarlasından çıkarıp arazisini sürdükten sonra bölgeden ayrıldı. Saat 15.30 sıralarında Recep Özkan hayvanlarını almaya geldiğinde bağladığı tarlada olmadığını görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp/çalıntı ihbarında bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanları arazide yaptıkları arama çalışmaları sırasında bölgenin yaklaşık 6 kilometre güneyinde ağaçlık alan içerisinde bularak sahibine teslim etti.


İneklerine kavuşan Recep Özkan jandarma ekipleriyle birlikte fotoğraf çekindi. - ANTALYA

Recep Özkan, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu
Ömrünü adadığı mesleğe çırak bulunamamasından yakındı Yabancıya konut satışında rekor artış Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:37:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp inekleri jandarma buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]