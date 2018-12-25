Son Dakika Haberleri: Kayıp İngiliz Turist Aranıyor

Kayıp İngiliz Turist Aranıyor

14 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz Dean Grey'den (40), 2 gündür haber alınamıyor.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan İngiliz Dean Grey'den (40), 2 gündür haber alınamıyor. Kayıp turistin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Alanya'ya eşi Louse Helena Kania ile tatile gelen Dean Grey önceki gün saat 08.30 sıralarında Avsallar Mahallesi'nde kaldıkları evden "Manavgat'a gidiyorum" diye ayrıldı. Grey'in dönmemesi üzerine eşi İncekum Jandarma Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin Dean Grey'in bulunması için başlattığı çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi. Kayıp turistin bulunması için çalışmalar sürüyor.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:16 Kaynak: DHA

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