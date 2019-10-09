Kayıp Iraklı iş adamını ararken şüpheli ölüm buldu

İstanbul'da kaybolan Iraklı işadamı Macit Kerim Tuama'yı arayan Müge Anlı, Adli Tıp'ya yaşanan bir karışıklık ile 85 yaşında vefat eden Bedri Ayan'ın ölümünün cinayet olabileceğini araştırmaya başladı.



Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, 10 Eylül'de İstanbul'da kaybolan Iraklı işadamı Macit Kerim Tuama'yı arıyor. Müge Anlı, ekibine gelen bir ihbarla ilginç bir olayı da ortaya çıkardı. Çatalca'da 85 yaşındaki Bedri Ayan, 28 Eylül'de vefat etmişti. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulunarak, otopsi yapılması Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan cenaze 1 Ekim'de defnedildi.



Yanlış cenaze teslim edildi



Ayan Ailesi, acı kaybın üzüntüsünü daha atamadan; Adli Tıp Kurumu'ndan gelen yeni bir telefonla daha büyük bir şok yaşadı. Yetkililer bu kez; "Size teslim ettiğimiz cenaze Bedri Ayan'a ait değil. O yabancı uyruklu bir şahsa ait. Bedri Ayan, şu anda Adli Tıp'ta. Gelip alabilirsiniz" dedi.



Programı izleyen Ayan ailesinden ihbar telefonu



İki kez cenaze namazı kılınan yaşlı adamın yakınları, Müge Anlı'da Iraklı işadamı Macit Kerim Tuama'nın arandığını görünce telefona sarılarak; "Aradığınız kişiyi biz yanlışlıkla gömmüş olabiliriz" ihbarını yaptı. Şimdi 85 yaşındaki Bedri Ayan diye gömülen kişinin Iraklı işadamı Macit Kerim Tuama olup olmadığı araştırılıyor.



Cenazesi karıştırılan Bedri şüpheli bir şekilde öldüğü iddiası



Öte yandan, Bedri Ayhan'ın cenazesinin karıştırılması ile birlikte ortaya bambaşka bir olay daha iddia edildi. Bedri Ayhan'ın ölümü şüpheli bulunduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Müge Anlı'ya konuk olan yaşlı adamın kızı Sevil Pedük; "Babamın evlendiği Nagehan Hanım, bakıcısıydı. Sonra nikah yaptılar. Nagehan Hanım, babamın evlerini sattırdı. 1,5 milyon lira parasını aldı. Yine parası için babama bir şey yaptığını düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL