Kayıp iş adamı, düşerek ölmüş - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, pazar günü kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan iş adamı Hasan Hafızoğlu'nun (73), yüksekten düşerek öldüğü belirlendi.

İş adamı Hasan Hafızoğlu, geçen pazar günü evinden, Ören Mahallesi Bozalan mevkisinde yürüyüş yapmak için ayrıldı. Hafızoğlu bir süre sonra dönmeyince, ailesi kayıp başvurusunda bulundu. En son telefonla görüştüğü arkadaşına dere yatağına indiğini söyleyen Hafızoğlu için ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Jandarma, AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile gönüllüler tarafından yapılan aramalarda, drone ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Ören Mahallesi'ndeki dere yatağında dün Hafızoğlu'nun cansız bedeni bulundu.