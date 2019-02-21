Kayıp İş Adamı Hizmetçisinin Evinde Ölü Bulundu

İstanbul'da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel'in cansız bedeni Fatih'te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulundu.

İstanbul'da ticaretle uğraşan ve bir süredir kayıp olan Vedat Yöngel'in cansız bedeni Fatih'te bulunan bir apartmanın bodrum katında bulundu. Üzerinde taşıdığı 10 bin dolarla kaybolan Yöngel'in evine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu anne-oğul tarafından öldürüldüğü iddia edildi.



Kağıthane, Nurtepe Mahallesi, Hüsnühal Sokak üzerinde bulunan evinden 16 Şubat Cumartesi günü çıkan Vedat Yöngel'den haber alamayan aile yakınları Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek hayatından endişe ettikleri babaları için kayıp başvurusunda bulundu. Babalarının ticaretle uğraştığını ve üzerinde 10 bin dolar para bulunduğunu belirten Sedat Yöngel, babalarının kaybolması konusunda evlerine temizliğe gelen Ermenistan uyruklu Stella M.'den şüphelendiklerini iddia etti.



Ticaretle uğraşan Vedat Yöngel'in bulunamaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Çalışmalar sırasında Sedat Yöngel'in telefonuna temizliğe gelen Stella M.'nin oğlu Varlam M.'den bir mesaj geldi. Gelen mesajda, "Sedat, Ben Varlam. Baban bizim evde. Git al" ifadelerini kullanan zanlı, Fatih'te bulunan evlerinin adresini verdi.



Gözünden ve elinden vurulmuş bir halde bulundu



Gelen mesaj üzerine harekete geçen ekipler Cerrahpaşa Mahallesi, Kuyu Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan adrese giderek içeri girdi. Bodrum katta bulunan daireye giren ekipler Vedat Yöngel'i gözünden ve elinden vurulmuş bir halde banyoda buldu. Yapılan kontrollerde Vedat Yöngel'in hayatını kaybettiği tespit edildi.



Adamı parası için öldürmüşler



Vedat Yöngel'in parası için öldürüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, "Geçen akşam cenazenin çıkarıldığını gördük. Arkadaki evin bodrum katından çıkardılar. İddiaya göre bir kadın öldürmüş. Bu evde yabancı uyruklu bir aile kalıyordu. Adamı parası için öldürmüşler. Kadın adamın hizmetçisiymiş. Ölen adamın Kağıthane'de evi varmış. Adamı buraya getirip öldürmüşler" ifadelerini kullandı.



Kaçan şüphelilerin yakalanası için İNTERPOL'den talep



Yürütülen soruşturmada mesaj atan Varlam M. ve Stella M.'nin 18 Şubat günü Atatürk Havalimanı üzerinden Kars'a giderek buradan da Gürcistan'a geçtikleri tespit edildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Varlam M. ve Stella M. için İnterpol'dan uluslararası arama kararı çıkartılmasını talep etti. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kalp Krizinden Öldü' Denilen Türk İş Adamı, Ameliyat Sırasında Ölmüş

Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

İstanbul - - Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı

Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak