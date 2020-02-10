Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2) - Son Dakika

Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)

6 saat önce

CANSIZ BEDENİ BULUNDUDüzce'nin Gölyaka ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2), System.String[]

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Tütünlük mevkisinde, dere yatağında bulunan Yılmaz'ın cesedini kıyıya çıkardı.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
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