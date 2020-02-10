Son Dakika › Güncel › Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2) - Son Dakika
Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)
6 saat önce
CANSIZ BEDENİ BULUNDUDüzce'nin Gölyaka ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Tütünlük mevkisinde, dere yatağında bulunan Yılmaz'ın cesedini kıyıya çıkardı.
Son Dakika ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız ABD'li güvenlik şirketinin konvoyuna bombalı saldırı iddiası Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı