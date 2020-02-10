Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları 7'nci günde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları 7'nci günde - Son Dakika

Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları 7'nci günde

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları 7'nci günde devam ediyor.

Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları 7'nci günde, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları 7'nci günde devam ediyor.

Düzce'de, 4 Şubat Salı günü, Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz, akıntıya kapıldı. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, Yılmaz'ı arama çalışması başlattı. Ekipler, arama çalışmalarında cuma günü, Yılmaz'a ait olduğu sanılan, Aksu Deresi'nde dallara takılmış mont bulurken, dün de aynı bölgede tişörtünü buldu. 7'ncı günde de dere yatağı ile çevresinde, kıyıda ve suda arama çalışmaları sürerken, drone yardımı ile havadan kontroller de devam ediyor.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:41 Kaynak: DHA
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