Kayıp işçinin, Sakarya Nehri'nde cesedi bulundu - Son Dakika

SAKARYA'da, bir hafta önce, fabrikadaki mesaisini tamamladıktan sonra kaybolan İbrahim Gümüş'ün (37) Sakarya Nehri'nde cesedi bulundu.

Pamukova ilçesinde, süt fabrikasında çalışan İbrahim Gümüş, 7 Aralık'ta gece mesaisini tamamladıktan sonra kayboldu. Gümüş'e ulaşamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Sakarya Nehri'nde devam eden aramalarda bugün, İbrahim Gümüş'ün cesedi bulundu. Gümüş'ün cansız bedeni, sudan çıkarılarak otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gümüş'ün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.