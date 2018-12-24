Kayıp İşçiyi Arkadaşı Öldürmüş
59 dakika önce
Ankara'da 19 Kasım'da kaybolan temizlik işçisinin iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Ankara
'da 19 Kasım'da kaybolan temizlik işçisinin iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ankara'da 19 Kasım'da kaybolan 37 yaşındaki temizlik işçisi Murat Demir
'in, annesi Gülitar Demir ve babası Nurettin Demir
, Müge Anlı
'nın programına katılarak oğullarını görenlere seslenmişti. Müge Anlı'nın yaptığı araştırmalar sonucu Demir'in kaybolduğu gün, belediyede temizlik işi yapan arkadaşı Ali T.'nin de memleketi Kırıkale'den Ankara'ya gelip kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Konu üzerinde araştırmalar sürerken, dün gece sabaha karşı Kırıkkale
'de Murat Demir'in cenazesi bir vatandaş tarafından bulundu. Demir'in iş arkadaşı Ali T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha fazla saklanamayan Ali T. de polise teslim oldu. Murat Demir'in cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumu
'na gönderildiği öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:26 Kaynak: İHA
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