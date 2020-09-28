Kayıp İshak, boş evde saklanırken bulundu - Son Dakika

Kayıp İshak, boş evde saklanırken bulundu
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan İshak A. (13), boş durumdaki evde saklanırken bulundu.
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ
ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan İshak A. (13), boş durumdaki evde saklanırken bulundu. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çocuk ailesine teslim edildi.
İlçeye bağlı Aşağıpiribeyli beldesinde, 26 Eylül saat 18.00 sıralarında evlerinin önünde oynayan İshak A.'nın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine ekipler, beldede inceleme ve arama yaptı. Çalışmalara AFAD ekipleri ve özel eğitimli köpekler de katıldı.
Arama çalışmaları bugün de devam etti. İshak A., saat 10.00 sıralarında ekipler tarafından Aşağıpiribeyli beldesinde gurbetçi bir vatandaşa ait olan boş durumdaki evde saklanırken bulundu. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çocuk, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. İshak A.'nın ailesine kızdığı için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.
- Afyonkarahisar
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