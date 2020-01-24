Kayıp kader buse'nin anne ve babasından 'gelmesin 24 ocak' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp kader buse'nin anne ve babasından 'gelmesin 24 ocak' paylaşımı - Son Dakika

Kayıp kader buse'nin anne ve babasından 'gelmesin 24 ocak' paylaşımı

50 dakika önce

Kayıp Kader Buse'nin anne ve babasından 'Gelmesin 24 Ocak' paylaşımıANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'taki hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası ve annesi, sosyal medyadan yaptıkları 'Gelmesin 24 Ocak' paylaşımıyla yürek burktu.

Kayıp Kader Buse'nin anne ve babasından 'Gelmesin 24 Ocak' paylaşımı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'taki hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası ve annesi, sosyal medyadan yaptıkları 'Gelmesin 24 Ocak' paylaşımıyla yürek burktu.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Tam 1 yıldır Kader Buse Acar'ın bazı eşyaları ve hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları dışında hiçbir ize ulaşılamadı.

Kader Buse Acar'ın acılı babası Ahmet Acar ile annesi Ayla Acar ise 365 gün boyunca kızlarından gelecek bir haberi bekledi. Zaman zaman kızlarına olan özlemleri ve yaşadıkları acıyı sosyal medyadan paylaşan acılı anne ve babanın son paylaşımı ise yine yürekleri dağladı. Kızlarının kaybolduğu gün olan 24 Ocak'ın gelmesini istemeyen anne ve baba, paylaşımlarında, 'Gelmesin 24 Ocak. Saat 14.26.33 saniyeö ifadelerine yer verirken, aralarında Kader Buse'nin bebeklik ve çocukluk hallerinin de bulunduğu çok sayıda fotoğrafı yayınladı.

Ahmet ve Ayla Acar çiftinin kızlarını arama çalışmalarında çekilmiş bazı görüntüler ve Kader Buse için hazırlanmış bazı videolara da yer verdiği paylaşımı çok sayıda yorum aldı. Diğer yandan Kader Buse Acar için yarın öğle vakti ailesi tarafından mevlit okutulacağı belirtildi.

Kayıp kader buse'nin anne ve babasından 'gelmesin 24 ocak' paylaşımı

Kemer, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
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