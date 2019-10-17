Kayıp Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım

Antalya'nın Kemer ilçesinde 266 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu.



Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine 266 gündür rastlanamadı. Acılı anne Ayla Acar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise yürek burktu. Günlerdir kızından gelecek bir haber bekleyen anne Acar paylaşımında, "Busem annem bugün Orhan amcana gittim. İlaçlarımı yazdırdım. Ben senin yerine 'Orhan amca ben geldim' diyorum. Gel artık be kızım Orhan amcanı görme zamanın gelmedi mi? 'Ben Orhan amcamı görmeden, bana ilaç yazmadan gidemem' diyen kız nerede? 'Bana başkasının yazdığı ilaçların faydası olmuyor' diyen kız nerede. Orhan amcan bana dedi ki yürüyeceksin ama çarşıda yürüyeceksin ona bakacaksın buna bakacaksın değişikliklere bakacaksın değişiklikleri aklında tutacaksın. Ben nasıl yürürüm çarşıda sensiz ben çarşıya nasıl giderim sensiz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA