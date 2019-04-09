Son Dakika Haberleri: Kayıp Kader Buse'nin Babasından Yürek Burkan Paylaşımlar

Kayıp Kader Buse'nin Babasından Yürek Burkan Paylaşımlar

26 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'taki hortum felaketinde dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları, 75'inci günde de sürdürüldü.

Kayıp Kader Buse'nin Babasından Yürek Burkan Paylaşımlar, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 24 Ocak'taki hortum felaketinde dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları, 75'inci günde de sürdürüldü. Kader Buse'nin babası Ahmet Acar'ın üzüntüsünü yansıtan sosyal medya paylaşımları ise görenleri duygulandırdı.

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortumda, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilin sürüklenip, düştüğü Ağva Deresi'nde kaybolan üniversiteli Kader Buse Acar, yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Bugüne kadar çok sayıda ekibin bölgede arama çalışmaları yaptığı Kader Buse Acar'ın izine rastlanılmazken, çalışmalar, 75'inci günde de sürdürüldü.

27 kişilik ekibin çalışmalarında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de su altı araması yaptı. Kemer Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadavra arama köpeği 'Pense' ve sorumlusu ile iz takip köpeği 'Anka' tarafından da su seviyesi düşen Ağva Deresi ve Çamyuva sahilinde arama yapıldı.

ÇANTASI VE AYAKKABISININ TEKİ BULUNMUŞTU

Kader Buse Acar'ın 25 Ocak'ta Ağva Deresi'nin kayalık kısmında çantasına ulaşılırken, 27 Ocak'ta ise ayakkabısının sol teki Çamyuva Mahallesi'ndeki otelin plajında bulunmuştu.

BABADAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Kader Buse'nin babası Ahmet Acar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar duygulandırdı. Kızının fotoğraflarına da yer verdiği paylaşımlarında Ahmet Acar, 'Canım kuzum, babişim, yavrum üzme bizi. Allah'ım bağışla benim yavrumu', 'Kuzum çalışkan saf kalpli babişim. Kendi ellerimle yerleştirdim üniversiteye. Keşke gitmeseydin, otursaydın dizimizin dibinde. Hedefleri yüksek babişim. Biz sensiz, arkadaşların, akrabalarımız, öğretmenlerin, aile dostlarımız, sensiz olmuyor babişim. Allah'ım kızımızı bağışla, geri gönder benim biriciğimi' diye yazdı.

Kader Buse Acar'ın annesiyle küçükken, çekilmiş fotoğrafını da paylaşan baba Acar, 'Daha küçüktün babişim. Annen ve ben seni mutlu edebilmek için yapardık be kuzum. Allah'ım kızımızı bize bağışla' dedi.

Ahmet Acar, paylaşımlarında, İsmail Turhan adlı kişinin kızı Kader Buse için yazdığı şu şiire de yer verdi:

'Buse, neredesin be kuzum?

Ana ceylan ağlar Ağva'da

Kurudu gözyaşı kalmadı pınarda

Doyamadım yaşama, gençliğime

İsmail Turhan öğretmenimle,

Yarım kalan saklambaç oynuyorum anne, anne

Yirmisinde sarı bir kızdım

Yaradan'ım kaderimi kötü yazdın

Ölüm verdin ansızın

Altısındaydı kardeşim, onu da aldın

Kötülerin cirit attığı kahpe dünyada,

Kuruyasıca doğa haini Ağva'da

Altı derin bir kayada annem mahsur kaldım

Sabaha karşı sensiz, sessiz bir Kemer sabahında

Buse Kader Acar Caddesi'nde

65. günde

Adın var sen yoksun be gülüm

Sarı tomurcuktum Antalya Kemer'de

İzinsiz aldın ya, sana küstüm saklanıyorum

Zamansız ölüm, ölüm'

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:22 Kaynak: DHA

Antalya, İnci, Kemer, Güncel
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