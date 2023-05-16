Aile umudunu kesmişti ama 13 gün sonra saklandığı yerde bulundu - Son Dakika
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Aile umudunu kesmişti ama 13 gün sonra saklandığı yerde bulundu

16.05.2023 12:37

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde gerçekleşen olayda yaklaşık 13 gündür kayıp bir şekilde aranan kadın, evinin yakınındaki ahırın samanlığında ortaya çıktı. Kayıp Eşmi Akıncı'nın sağ salim bulunması başta ailesi ve yakınları ile komşularına büyük sevinç yaşattı. Kadının 13 gün boyunca nerede, nasıl yaşadığı ve niçin gizlendiği her yönüyle araştırılıyor.

Güneyyurt beldesinde 75 yaşındaki annesi Dursun Akıncı ile birlikte yaşayan 52 yaşındaki Eşmi Akıncı, 13 gün önce gece yarısı kendilerine ait ahır kapısının kilitli olup olmadığını kontrol etmeye gittikten sonra aniden ortadan kayboldu.

Sabaha karşı Eşmi Akıncı'nın yatağında olmadığını fark eden annesi kızını aramaya çıktı. Anne Dursun Akıncı, kızının hiçbir akrabası ve komşusunda olmadığını öğrenince durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri Eşmi Akıncı'yı bulabilmek için arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına kayıp kadının yakınları ve komşuları da katıldı.

SON GÖRÜNTÜSÜ BAKKAL DÜKKANININ KAMERASINDA

Aniden ortadan kaybolan Eşmi Akıncı'nın son görüntüsü ise kaybolduğu gece evinin yakınındaki bakkal dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde sokakta yürüyerek gittiği görülen 52 yaşındaki kadından 10 saniyelik güvenlik kamerası görüntüsü haricinde herhangi bir iz bulunamadı.

Ailesinin umudu kestiği kadın 13 gün sonra saklandığı yerde bulundu

EVİNE 500 METRE UZAKLIKTAKİ SAMANLIKTA BULUNDU

Kaybolduğu günden bu yana jandarma tarafından her yerde aranan Eşmi Akıncı, evinin yakınındaki bir ahırın samanlığında bulundu. Samanlıkta gizlenen bir kadının olduğunu fark eden ahır sahibi hemen yanına gitti. Yanına gittiği kadının 13 gündür kayıp olarak aranan Eşmi Akıncı olduğunu gören ahır sahibi durumu hemen kayıp kadının yakınları ile jandarmaya bildirdi. Kayıp kadının bulunduğu yere giden ailesi ve komşuları kadını sağ salim görünce sarıldı. Sağlık durumu iyi olan ve kimseyle konuşmayan Akıncı, daha sonra jandarma eşliğinde çağrılan ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ermenek Devlet Hastanesine götürüldü.

Ailesinin umudu kestiği kadın 13 gün sonra saklandığı yerde bulundu

"BULUNMASINA ÇOK SEVİNDİK"

Eşmi Akıncı'nın sağ salim bulunmasına çok sevindiklerini söyleyen yengesi Fatma Ergin, "Hayatını kaybeden bir yakınımızın evindeyken, akrabamız olan muhtarın eşi telefon açarak Eşmi ablam bulundu dedi. Bu haber üzerine bir anda sevince boğulduk. Daha sonra hemen bulunduğu yere gittik. Biz vardığımızda herkes oradaydı. Gördük ve sarıldık. Çağrılan ambulansla hastaneye getirildi, biz de arkasından geldik. Gördüğümüz kadarıyla hiç konuşmasa da sağlık durumu gayet iyiydi" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ermenek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Rıdvan Tunç da, ambulansla hastaneye gelen Eşmi Akıncı'nın genel tıbbi muayenesinin yapıldığını, genel sağlık durumunda bir sıkıntı görülmediğini ve taburcu edildiğini söyledi.Eşmi Akıncı, yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldü.Yapılan arama çalışmalarında Akıncı'nın bulunduğu samanlığa bakıldığı öğrenilirken, kadının 13 gün boyunca nerede, nasıl yaşadığı ve niçin gizlendiği her yönüyle araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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Güneyyurt, Jandarma, Karaman, Ermenek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aile umudunu kesmişti ama 13 gün sonra saklandığı yerde bulundu - Son Dakika


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