Son Dakika Haberleri: Kayıp kadın çoban için arama çalışması (2)
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Kayıp kadın çoban için arama çalışması (2)

11 saat önce

16 SAAT SONRA BULUNDUKayıp çobanı bulmak için, zor arazi şartlarında arama yapan ekipler, 16 saat süren çalışmanın ardından Huriye Çelik'i ormanlık alanda buldu.

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16 SAAT SONRA BULUNDU
Kayıp çobanı bulmak için, zor arazi şartlarında arama yapan ekipler, 16 saat süren çalışmanın ardından Huriye Çelik'i ormanlık alanda buldu. Yorgun ve bitkin bir halde bulunan Çelik, sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Huriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
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