Kayıp kadın çoban için arama çalışması (2)
11 saat önce
16 SAAT SONRA BULUNDUKayıp çobanı bulmak için, zor arazi şartlarında arama yapan ekipler, 16 saat süren çalışmanın ardından Huriye Çelik'i ormanlık alanda buldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
16 SAAT SONRA BULUNDU
Kayıp çobanı bulmak için, zor arazi şartlarında arama yapan ekipler, 16 saat süren çalışmanın ardından Huriye Çelik'i ormanlık alanda buldu. Yorgun ve bitkin bir halde bulunan Çelik, sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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