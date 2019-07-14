Kayıp kadın çoban için arama çalışması (2)

16 SAAT SONRA BULUNDU

Kayıp çobanı bulmak için, zor arazi şartlarında arama yapan ekipler, 16 saat süren çalışmanın ardından Huriye Çelik'i ormanlık alanda buldu. Yorgun ve bitkin bir halde bulunan Çelik, sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.