Son Dakika Haberleri: Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu
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Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

12 dakika önce

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ Arama çalışmalarından detaylar Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu Düzce'de kayıp ihbarı yapılan kadın, eski eşinin evinin çatı katında bulundu.

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ
Arama çalışmalarından detaylar
Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu
Düzce'de kayıp ihbarı yapılan kadın, eski eşinin evinin çatı katında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Aksaklar köyünde Fatma D'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Konunun İl Jandarma Komutanlığı ve Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığına intikali üzerine AFAD, Düzce Arama-Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ekiplerinin de katılımıyla Aksaklar köyünde arama çalışması başlatıldı.
Drone ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar sürerken, yakınları, Fatma D'yi aynı köyde yaşayan eski eşinin evinin çatı katında bulduklarını bildirdi.
Kadın, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Jandarma, Yığılca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:01 Kaynak: AA
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