Muğla'nın Menteşe İlçesi Yemişendere Mahallesinde 4 gün önce kaybolan 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir evinin 400 metre yakınlarında Çukur mevkiinde eşi tarafından sağ salim bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Menteşe'de 4 gün önce kaybolan kadının bulunması için AFAD, UMKE, AKUT, Jandarma, Jandarma Komando Birliği, MAG/AME (Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi), iz takip köpekleri ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması yapıldı. Şevkinaz Zencir 4 günün ardından evinin 400 metre yakınlarında Çukur mevkiinde eşi tarafından sağ salim bulundu. Tarla kenarında otururken bulunan Zencir'in kaybolmadan önce eşi ile tartıştığı, sinirinin yatışması için evden ayrıldığı öğrenildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 19:47 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp kadın evinin 400 metre yakınında sağ salim bulundu - Son Dakika