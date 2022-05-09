Kayıp kadın, nehirde aranıyor - Son Dakika
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Kayıp kadın, nehirde aranıyor

09.05.2022 19:11
Kayıp kadın, nehirde aranıyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan Fatma Toprak'ın (56) bulunması için ekipler Menderes Nehri'nde aramalara yoğunluk verirken, kadının evden ayrıldıktan sonra yolda yürüdüğü görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan Fatma Toprak'ın (56) bulunması için ekipler Menderes Nehri'nde aramalara yoğunluk verirken, kadının evden ayrıldıktan sonra yolda yürüdüğü görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Savcıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Fatma Toprak dün akşam saatlerinde evden çıktı. Eve gelmeyen kadının hayatından şüphe eden yakınları durumu yetkililere bildirdi. Son olarak Menderes Mahallesi ve Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü tespit edilen kadının bulunması için havadan ve karadan arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede AFAD, Jandarma, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar çalışmalarına gün boyunca devam ediyor.

"Teyzemizi sağ bulma ümidi taşıyoruz"

Menderes Nehri'ndeki arama çalışmalarını yakından takip eden Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, "Dün 17.30 itibariyle gerek vatandaşlarımızın katılımı, gerek jandarma ve emniyet birimlerimizle geç saatlere kadar süren arama çalışmalarında, dışarıdan da aldığımız destek ile deniz polisimiz, İl jandarma komutanlığımız, il emniyet müdürlüğümüz ile birlikte termal dronelarla arama yapıldı. Bugün de Menderes Nehri'nde dalgıç polislerimiz ve AFAD ekiplerimizle arama yapıyoruz. Kaybolan teyzemizi bulma çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. İnşallah teyzemizi kısa sürede bulacağız. Teyzemizin kaybolma ihbar saatinin üstünden 24 saat geçti. Teyzemizi sağ bulma ümidi taşıyoruz. İnşallah yanlış yerde çalışma yapıyoruzdur. Teyzemizi sağ salim bulma ümidimiz devam ediyor" dedi. - AYDIN

Kayıp kadın, nehirde aranıyor
Kayıp kadın, nehirde aranıyor
Kayıp kadın, nehirde aranıyor
Kayıp kadın, nehirde aranıyor
Kayıp kadın, nehirde aranıyor
Kayıp kadın, nehirde aranıyor
Kayıp kadın, nehirde aranıyor
Kayıp kadın, nehirde aranıyor

YORUMLAR
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Buharkent, Jandarma, Aydın, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kadın, nehirde aranıyor - Son Dakika


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