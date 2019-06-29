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Kayıp kadın ölü bulundu

29 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 87 yaşındaki Emine Uyulur, dere kenarında ölü olarak bulundu.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 87 yaşındaki Emine Uyulur, dere kenarında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce akşam saatlerinde evinin önünde aniden kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası Emine Uyulur'un bir dere kenarında cansız bedeni bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan ve 1 haftalık çalışma sonrası dere kenarında bulanan yaşlı kadının yakınları olayı öğrendiklerinde sinir krizleri geçirdiler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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