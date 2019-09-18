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Kayıp kadın ölü bulundu

1 saat önce

Zonguldak'ta 5 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu.

Zonguldak'ta 5 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Dilektepe Sokağı'nda eşiyle yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan (55), 14 Eylül'de evinden ayrıldı.

Biryan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD ekiplerince, Biryan'ın evinin çevresinde 2 kilometrelik alanda dedektör köpeklerin katılımıyla drone destekli arama yapıldı.

Çalışma sonucu kadının cesedi, evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda üzerine çalı örtülü şekilde bulundu.

İncelemenin ardından ceset, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sultan Biryan'ın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan Biryan'ın yakınları ve komşularının, cesedin cenaze aracına konulduğu sırada sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Murat Biryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini en son 14 Eylül'de gördüğünü belirterek, "Çarşıya gitti sandık ve gelir diye düşündük. Akşam düğüne gittik, geldiğimizde yine yoktu. Evin çevresinde araştırdık, terlikleri kestane ağacının dibindeydi." diye konuştu.

Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve mahalledeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

Kayıp kadın ölü bulundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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