Kayıp kadın ormanda bulundu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Toprakcuma köyü yakınlarında devriye görevi yaptığı sırada ormanlık alanda tek başına bir kadının yürüdüğünü fark etti.

Kadını durduran ve kimlik sorgusu yapan ekipler, 5 gün önce Beşbinevler Mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve aranan N.K. (74) olduğunu tespit etti.

Yaşlı kadın, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.