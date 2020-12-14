Kayıp kadını arama çalışmalarına destek - Son Dakika

Kayıp kadını arama çalışmalarına destek
14.12.2020 11:23
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy Beldesinde, 1 Aralık Salı gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen ve 13 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri'yi (66) arama çalışmalarına Arama Kurtarma ekiplerinden destek geldi.
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy Beldesinde, 1 Aralık Salı gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen ve 13 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri'yi (66) arama çalışmalarına Arama Kurtarma ekiplerinden destek geldi.
Simav İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Mehmet Ersoy, Demirciköy Beldesi'nde kaybolduğu bildirilen Fatma Çeri'yi arama çalışmalarına katıldıklarını belirtti. Ersoy "Uşak Arama Kurtarma Ekibi'nin destekleriyle, dağlık alanlardaki arama çalışmalarını sürdürdük. Ağaçlık ve eğimli arazilerde yapılan aramalarda henüz bir bulguya rastlamadık. Arama kurtarma alanında deneyimli olan ekip arkadaşlarımıza, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İyilik her zaman her yerde, iyiliğe devam" dedi. - KÜTAHYA
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