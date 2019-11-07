Kayıp kadını en son gören kişi çıkan iki kadın cinayetinin sanığı tutuklandı

İZMİR'de, 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı (33) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis çarptırılan, 15 yıl kaldığı cezaevinden afla çıktıktan sonra teyzesi Gülümser Bulut'u (66) öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanmaya başlanan Yunus Kahraman (39), 7 ay önce ortadan kaybolan Özlem Akusta ile en son görüşen kişi olmasının ortaya çıkması üzerine polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca'da 1999 yılında meydana gelen olayda, o dönem 19 yaşında olan Yunus Kahraman, Şirinyer semtinde Nilgün Kırlı'ya ait iş yerinde çalışmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra kasada eksik para olduğunu fark eden Kırlı, Kahraman'ı işten çıkardı. İşten çıkarıldıktan 2 ay sonra Kahraman, gizlice girdiği evinde Kırlı'nın başına odunla vurdu. Yaşanan arbede sırasında Kahraman, genç kadını, boğazını sıkarak öldürdü. Nilgün Kırlı'dan haber alamayan yakınları, girdikleri evde de bir ize rastlamadı. Bir süre sonra ise apartman sakinleri, Kırlı'nın balkonundan kötü kokular gelmesi üzerine polisi aradu. Eve gelen polisler, Kırlı'nın cansız bedenini balkonda halıya sarılı halde buldu. Gözaltına alınan ve halıda DNA'sı bulunan Kahraman, yargılandığı davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 yıl kaldığı cezaevinden afla çıktı.

YİNE BENZER CİNAYET, YİNE KAHRAMAN

20 Ağustos 2018 yaşanan olayda da Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'taki evde yaşayan Gülümser Bulut'tan kızı Hatice Ayhan, uzun süre haber alamadı. Ayhan, beraberine teyzesini de alıp, çevredeki hastanelerde annesini aradı. Daha sonra teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan, salondaki çekyatı açtığında ise annesi Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesedini buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kamaralarından Gülümser Bulut'un evine bir erkeğin girdiğini ve içeride 2 saat 48 dakika kaldığını belirledi. HTS kayıtlarından cinayet saatinde evdeki erkeğin Bulut'un yeğeni Yunus Kahraman olduğu ortaya çıktı. Kahraman ile şüpheli ifadeler veren Hatice Ayhan gözaltına alındı. 2 kuzen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ATM GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Gülümser Bulut'un öldürülmesiyle ilgili dava devam ederken, geçen 2 Nisan günü Özlem Akusta esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Akusta'nın kaybolmasındaki sır perdesini aralamaya çalışan Cinayet Büro ekipleri, kadının en son görüştüğü kişinin Yunus Kahraman olduğunu belirledi. Kahraman ile Akusta'nın, Fahrettin Altay Meydanı'nda buluştukları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarından ikilinin Karaburun'a gittikleri ortaya çıktı.

Kayıp olan Özlem Akusta'nın kredi kartından para çekildiği bilgisi üzerine de ATM'nin güvenlik kameraları mercek altına alındı. Kamerada para çeken kişinin yüzü görünmezken, bu kişinin Kahraman'ın aynı el ve parmak yapısına sahip olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis, Kahraman'ın peşine düştü. Ancak Kahraman, uzun süre kaçmayı başardı. Teknik ve fiziki takibi sürdüren polis, Kahraman'ı saklandığı evi tespit edip, yakaladı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Yunus Kahraman tutuklanarak Buca Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.