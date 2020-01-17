Kayıp kadını öldürdüğü gerekçesiyle yargılan sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de 14 yıl önce kayıp başvurusu yapılan ve cesedi hala bulunamayan kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Hasan Bulut (68), öldürülen Saliha Toker'in ablası Ümran Toker ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanık Bulut'un "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Ümran Toker ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık Bulut ise esasa ilişkin savunmasında, emlakçılık yaptığını, maktul Toker ile kiralık ev bulmak için iş yerine gelmesi üzerine tanıştıklarını söyledi.

Olaydan bir gün önce Toker'in, evini arayarak eşi ile görüştüğünü dile getiren Bulut, şunları anlattı:

"Eşime, benden hamile olduğunu söylüyor ve kuma olmak isteyip istemediğini sorarak nabız yokluyor. Kaybolduğu gün kendisini arabama alarak bir süre görüştüm. Eşimle neden konuştuğunu sorduğumda, 'eşimin çok asil biri olduğunu' söyledi. 'Eşimden ayrıldım, iki çocuğum var. Sen iyi bir insansın, bize sahip çık, çocukları birlikte büyütelim.' dedi. Ben de eğitimci olduğum için yuvasını dağıtmamasını isteyerek, eşine geri dönmesi nasihatinde bulundum. Sinirlenerek arabamdan indi, bütün ricalarıma rağmen bir daha binmedi, ben de oradan ayrıldım. Bütün bildiğim bu kadar."

Bulut, maktulle son görüşen kişi olarak olaydan 13 yıl sonra gözaltına alındığını kaydederek, "Emniyet mensuplarını yer göstermede, en son görüşmemizde kızın arabamdan indiği yere yakın bir alana götürdüm. Çünkü kızı yola bırakmıştım. Bana inanmadıkları için bu alana götürdüm. Burada boğarak öldürdüğümü, etrafına taş dizdiğimi ve dua ederek ayrıldığımı anlatmak zorunda kaldım. Ben sadece yazılan senaryoyu oynadım." diye konuştu.

Kadını öldürmediğini iddia eden Bulut, "Bir an evvel özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Ailemle tehdit edildiğim için suçu üstlenmek zorunda kaldım." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut'a "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, mahkemedeki "iyi hali" dolayısıyla 25 yıla indirerek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2006'da, eşinden ayrı yaşayan, 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Saliha Toker ile ilgili dosya üzerinde 2019'da yeniden çalışma başlatmıştı.

Toker'in hastane, banka gibi hiçbir resmi kurumda kaydının olmadığını tespit eden ekipler, bu kişinin kaybolmadan önce telefonla kimlerle sık iletişim kurduğunu belirlemek için HTS kayıtlarını incelemişti.

Maktulün, sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok kez görüştüğü emekli öğretmen Bulut, 6 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtilen sanığın, Saliha Toker'i öldürerek gömdüğünü söylediği yerde yapılan aramada ise cesede ulaşılamamıştı.