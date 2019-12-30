Kayıp kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılan sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılan sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Kayıp kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılan sanığa müebbet hapis istemi

6 saat önce

Kayseri'de 13 yıl önce kayıp başvurusu yapılan ve cesedi hala bulunamayan kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan emekli öğretmenin müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kayıp kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılan sanığa müebbet hapis istemi, System.String[]

Kayseri'de 13 yıl önce kayıp başvurusu yapılan ve cesedi hala bulunamayan kadını öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan emekli öğretmenin müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık H.B. (68), öldürülen Saliha Toker'in ablası Ümran Toker ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul Saliha Toker'in kardeşi Zafer Toker, ablasının evinde sanığa ait telefon numarasını bulduğunu ve ablasının kaybolmasının ardından sanık ile üç defa görüştüğünü söyledi.

Görüşmelerinde sanık H.B'nin ablasını tanıdığını anlattığını belirten Zafer Toker, "Sanık bana, 'bir yardım derneğinde çalışıyorum, ablana yardım ettim, kaybolmasıyla ilgili bilgim yoktur.' dedi." ifadesini kullandı.

Mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanık H.B'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık H.B. ise müştekilerin, maktul yakınları ile görüşmek için aracı devreye soktuğu yönündeki iddiasını reddederek, maktulün ailesine para teklifinde bulunmadığını öne sürdü.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık H.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'nin Develi ilçesinde 2006'da, eşinden ayrı yaşayan, 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Saliha Toker ile ilgili dosya üzerinde bu yıl yeniden çalışma başlatmıştı.

Toker'in hastane, banka gibi hiçbir resmi kurumda kaydının olmadığını tespit eden ekipler, bu kişinin kaybolmadan önce telefonla kimlerle sık iletişim kurduğunu belirlemek için HTS kayıtlarını incelemişti.

Maktulün, sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok kez görüştüğü emekli öğretmen H.B, 6 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtilen H.B'nin, Saliha Toker'i öldürerek gömdüğünü söylediği yerde yapılan aramada ise cesede ulaşılamamıştı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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