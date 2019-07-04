Kayıp kadının cansız bedeni denizde bulundu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kadının cansız bedeni deniz kıyısında bulundu.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu kadının cansız bedeni deniz kıyısında bulundu.
Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da Sevilay Bayrakçeken (41) isimli kadının kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü
, AFAD
, UMKE ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Havadan da drone destekli yapılan arama çalışmalarında Bayrakçeken deniz kıyısında ölü bulundu. Kadının ölüm haberini duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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