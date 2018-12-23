Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var