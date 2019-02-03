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Kayıp Kadının Öldürüldüğü İddiası - Kocaeli

21 dakika önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 7 yıl önce kaybolan annesi S.O'nun (34) bulunması için bir televizyon programına katılan S.A. (17), annesinin en son dayısı M.O'nun (30) evinde görüldüğü iddiasıyla Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Genç kızın ihbarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, S.O'nun kaybolduğu gün kardeşi M.O'nun evinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla cinayet şüphelisi M.O. ile babası H.O. ve eski eşi M.G'yi gözaltına aldı. H.O. ve M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.O. ise Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

M.O'nun emniyetteki ifadesinde, olay gecesi kardeşi S.O'nun eve sarhoş geldiğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, bu sırada sertçe ittiği ablasının başını duvara çarpıp öldüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Şüphelinin, daha sonra bir süre evin arkasındaki derenin kenarında sakladığı ablasının cesedini, Gebze Cumaköy'deki ormanlık alanda çalıların arasına bıraktığını söylediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:20 Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa
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