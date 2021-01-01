Kayıp kadının son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Kayıp kadının son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
01.01.2021 21:22
Gülsüm Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri Isparta'da kayıp kadının son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı ISPARTA - Yaklaşık iki haftadır haber alınamayan Gülsüm Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Gülsüm Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri Isparta'da kayıp kadının son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
ISPARTA - Yaklaşık iki haftadır haber alınamayan Gülsüm Doğan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
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