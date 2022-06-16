Bolvadin'e bağlı Büyükkarabağ köyünde ailesiyle yaşayan Havva Ceylan, dün akşam evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Ceylan'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatan ekipler, bugün sabah saatlerinde köye yakın bölgede bulunan 5 metre derinlikteki su kuyusunda Ceylan'ın cansız bedenine ulaştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki suyu boşalttıktan sonra Havva Ceylan'ın cesedini çıkardı. Ceylan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Havva Ceylan'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

Büyükkarabağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayıp kadının su kuyusunda cesedi bulundu - Son Dakika

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