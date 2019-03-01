Son Dakika Haberleri: Kayıp Kahveciden Haber Alınamıyor

Kayıp Kahveciden Haber Alınamıyor

45 dakika önce

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kahve işleten Mevlüt Özcan'dan (42), 11 gündür haber alınamıyor.

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ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kahve işleten Mevlüt Özcan'dan (42), 11 gündür haber alınamıyor.

İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan kahve işletmecisi Mevlüt Özcan, 18 Şubat günü iş yerini açmadı. Endişelenen yakınları, gittikleri evde Mevlüt Özcan'ı bulamadı. Son olarak, komşuları tarafından evinin damında beslediği kuşları yemlerken görülen Mevlüt Özcan için yakınları,  Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Ağabeyi  İsmail Özcan ve ablası Emine Karakuş, kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiklerini söyledi. İsmail Özcan, "Evinin kapısı açık, arabasının anahtarı üzerinde. Kaçırılmış olabilir, gerekli yerlere kayıp ilanında bulunduk ama bir haber çıkmadı. Kardeşimizin hayatından endişe etmeye başladık. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Yerini bilen varsa lütfen bizimle iletişime geçsin" dedi.

Mevlüt Özcan'ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:22 Kaynak: DHA

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