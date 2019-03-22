Son Dakika Haberleri: Kayıp Kahvecinin Cesedi, Şüpheli Kardeşlerin Söylediği Yerde Bulundu

Kayıp Kahvecinin Cesedi, Şüpheli Kardeşlerin Söylediği Yerde Bulundu

1 saat önce

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kahve işleten ve 18 Şubat'tan beri kayıp olan Mevlüt Özcan'ın (42) cesedi, şüpheli olarak gözaltına alınan M.K. ve kardeşi A.K. tarafından tarif edilen dere yatağında bulundu.

Kayıp Kahvecinin Cesedi, Şüpheli Kardeşlerin Söylediği Yerde Bulundu, System.String[]
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kahve işleten ve 18 Şubat'tan beri kayıp olan Mevlüt Özcan'ın (42) cesedi, şüpheli olarak gözaltına alınan M.K. ve kardeşi A.K. tarafından tarif edilen dere yatağında bulundu.

18 Şubat'ta ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mevlüt Özcan'la ilgili yakınlarının başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, Mevlüt Özcan'ın en son birlikte görüldüğü A.K. ve kardeşi M.K.'yi gözaltına aldı. İddiaya göre, şüpheliler sorgularında Mevlüt Özcan'ı öldürdüklerini itiraf etti. Şüpheliler, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden Mevlüt Özcan'ı araçlarına aldıklarını, daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucu başına 3 el ateş ederek öldürdüklerini söyledi. Şüpheli 2 kardeş, cinayeti işledikten sonra cesedi ilçeye bağlı Alaybeyi ve Camili köyleri arasındaki dereye attıklarını söylemesi üzerine polis, Mevlüt Özcan'ın cesedini tarif edilen yerde buldu. Yapılan incelemenin ardından Özcan'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

İmamoğlu, Adana, Mevlüt Özcan, Güncel
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