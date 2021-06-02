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KAYIP KAMPÇININ 40 YILLIK ARKADAŞI: MUSTAFA NEREDEYSEN ÇIK, SENİ ÇOK ÖZLEDİK - Son Dakika

KAYIP KAMPÇININ 40 YILLIK ARKADAŞI: MUSTAFA NEREDEYSEN ÇIK, SENİ ÇOK ÖZLEDİK

02.06.2021 13:29

Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapmaya gelen ve fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Yıldırım'ı (60) arama çalışmaları sürdürülüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kamp yapmaya gelen ve fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra kaybolan Mustafa Yıldırım'ı (60) arama çalışmaları sürdürülüyor.

*- 10 gündür haber alınamayan Yıldırım'ın, 40 yıllık arkadaşı Şevki Bostancı, "Mustafa neredeysen çık. Seni çok özledik. Biz arkadaşların olarak kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Bir yere saklandıysan, telefonunu da kapattıysan lütfen yetkililerimizi, güvenlik güçlerimizi bu kadar yorma. Gel içimize katıl" dedi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek, tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Kayıp Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi hem karadan hem de JAK timleri tarafından denizden yürütülüyor. Bugün ekiplere Antalya İl Jandarma Komutanlığından 'Pense' isimli kadavra köpeği de katıldı. Arama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

'SIKILMAM BİR GÜN BEN MADEN KOYU'NA GİDERİM'

Mustafa Yıldırım'ın 40 yıllık arkadaşı Şevki Bostancı da arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye geldi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Şevki Bostancı, "Mustafa Yıldırım 40 yıllık arkadaşım iş yerinden. Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nda Zonguldak'ta beraber çalıştık. Profesyonel ve doğa hastası bir arkadaşımız. 6 yıldır da aktif olarak doğada trekking sporları yapıyoruz. İkimiz de emekliyiz. Pandemiden bunaldığı için bana Çıralı'da kampa gidip dinleneceğini söyledi. İşte geldiğinin 3'üncü gününde gezeceği yerleri söyledi. Ben burada sıkılırsın, eylenme gel, başka programlar yapalım dememe rağmen, o ben sıkılmam bir gün ben Maden Koyu'na giderim, bir gün Musa Dağı'na çıkarım gibi burada çevrede kendime göre programlar yaparım dedi. Biz yine de ona telkinde bulunduysak da o kendi programına devam etti" dedi.

'ÜMİDİMİZ BULUNMASI'

Mustafa Yıldırım'ın en son 24 Mayıs'ta Maden Koyu'nda kamp yapan 3 kişi tarafından görüldüğünün söylendiğini aktaran Bostancı, kayıp haberini alınca kendilerinin de hemen bölgeye geldiklerini anlattı. Ekiplerin yoğun şekilde aramaları sürdürdüğünü kaydeden Şevki Bostancı, "Biz de onlara destek amaçlı farklı bölgelerden topladığımız bilgileri onlara aktararak akşam durum değerlendirmesi yapıyoruz. Durum bu şekilde. Ümidimiz bulunması. İnşallah buradan bulunup Zonguldak'taki yakınlarına, arkadaşlarımıza iyi bir haber vermeyi düşünüyoruz. Yani biz çok mutlu olacağız. Mustafa neredeysen çık. Seni çok özledik. Biz arkadaşların olarak kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Bir yere saklandıysan, telefonunu da kapattıysan lütfen yetkililerimizi, güvenlik güçlerimizi bu kadar yorma. Gel içimize katıl" diye konuştu.

KAYIP KAMPÇININ 40 YILLIK ARKADAŞI: MUSTAFA NEREDEYSEN ÇIK, SENİ ÇOK ÖZLEDİK
KAYIP KAMPÇININ 40 YILLIK ARKADAŞI: MUSTAFA NEREDEYSEN ÇIK, SENİ ÇOK ÖZLEDİK
KAYIP KAMPÇININ 40 YILLIK ARKADAŞI: MUSTAFA NEREDEYSEN ÇIK, SENİ ÇOK ÖZLEDİK
KAYIP KAMPÇININ 40 YILLIK ARKADAŞI: MUSTAFA NEREDEYSEN ÇIK, SENİ ÇOK ÖZLEDİK

Mustafa Yıldırım, Bostancı, Antalya, Çıralı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYIP KAMPÇININ 40 YILLIK ARKADAŞI: MUSTAFA NEREDEYSEN ÇIK, SENİ ÇOK ÖZLEDİK - Son Dakika


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