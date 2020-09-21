Kayıp kardeşin bulunması için Munzur Çayı didik didik arıyor - Son Dakika

Kayıp kardeşin bulunması için Munzur Çayı didik didik arıyor

TUNCELİ - Tunceli'de 9 gün önce kaybolan Elazığlı iki kardeşten birinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından diğerinin de bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çok sayıda ekibin katılımıyla ağabeyin cansız bedeninin bulunduğu Munzur Çayı didik didik aranıyor.

Olay, 13 Eylül Pazar günü Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında Munzur Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. Tunceli'de özel bir doğal gaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, özel araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşlerden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine çok sayıda ekibin katılımıyla havadan, karadan ve suda arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında dün Ağabey Bozkurt Aydemir'in cansız bedenine araçlarını park ettikleri yerden 750 metre aşağıda Munzur Çayı'nda ulaşıldı. Kardeşlerin çaya düştüğünün kesinleşmesi üzerine, kırsal alandaki arama çalışmalarına son verilerek aramalar Munzur Çayı'nda yoğunlaştırıldı.

Bugün günün ilk ışıklarıyla Van ve Diyarbakır'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler, AFAD, AFAD gönüllüleri, AFAD dağcılık eğitmenleri, Munzur Dağcılık Kulübü (MUDAK), Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü ve vatandaşlardan oluşan 50 kişilik grup Munzur çayında arama yapıyor. Kıyı taramalarının da devam ettiği çalışmalar kapsamında jandarmaya ait "Penya" isimli kadavra köpeği de arama çalışmalarına katılıyor.

İki seyyar baz istasyonu, Kızılay aracı ve çok sayıda jandarma ekibinin de destek olduğu arama çalışmalarını Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan da kayıp kardeşin yakınlarıyla birlikte takip ediyor.

Munzur Çayı'nda süren arama çalışmalarının belirlenen bölgelerde aralıksız devam edeceği aktarıldı.