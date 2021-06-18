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Kayıp kardeşini aramaya gelen Suriyeli çocuk, hikayesiyle herkesi yaraladı - Son Dakika

Kayıp kardeşini aramaya gelen Suriyeli çocuk, hikayesiyle herkesi yaraladı

18.06.2021 00:38

Dokuz yaşındaki kayıp kardeşini aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, hayat hikayesiyle yürek dağladı. Yıllar önce iç savaştan kaçarak İstanbul'a gelen küçük çocuk, anne ve babasının cezaevine girmesiyle birlikte kardeşleriyle teyzesinde kaldıklarını ancak eniştesinin şiddetine uğradıklarını iddia etti.

Küçük çocuk ayrıca tekstil atölyesinde çalışarak kazandıkları parayı da anne babasının cezaevinden çıktıktan sonra yeni hayat kurabilmeleri için biriktirdiklerini ifade etti.

Ailesiyle birlikte iç savaştan kaçarak İstanbul'a gelen 9 yaşındaki Suriye uyruklu S.A, dün öğlen saatlerinde çalıştığı tekstil atölyesinden yemek yemek için yaşadığı eve geldi. Ailesi, yemeğini yedikten sonra evinden ayrılan küçük çocuktan bir daha haber alamadı. Annesi ve babası cezaevine girdikten sonra iki kardeşi ile birlikte teyzesinin evinde yaşamaya başlayan 9 yaşındaki S.A'nın 14 yaşındaki ağabeyi N.A. ve komşusu Murat Haltaş, saatlerce aradıkları kayıp çocuğu bulmak için Müge Anlı'nın yolunu tuttu.

ENİŞTESİNİN ŞİDDETİNDEN KORKUP KAÇTI

Küçük çocukların içler acısı haline dayanamadığı için Müge Anlı'ya geldiklerini söyleyen Murat Haltaş, "Benim 9 yaşında ikizlerim var. Ben bakkala bile göndermeye korkarken 9 yaşındaki çocuğun işe gidiyor olması ve dünden beri dışarıda kalıyor olması vicdanen rahatsız etti. Kayıp başvurusunda bulundular ancak sonuç çıkmayınca buraya geldim" dedi. Kardeşinin evlerinde yaşadıkları eniştesinin şiddet uygulamasından korktuğu için kaçtığını iddia eden 14 yaşındaki ağabey ise yıllar önce savaştan kaçıp geldikleri İstanbul'da anne ve babasının cezaevine girmesiyle yalnız kaldıklarını söyledi.

Kayıp kardeşini aramaya gelen Suriyeli çocuk, hikayesiyle herkesi yaraladı

ANNE BABASI İÇİN PARA BİRİKTİRDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Kardeşi ile birlikte tekstil atölyesinde çalışan küçük çocuk, "Ben ayda 1800 TL, kardeşim ise haftalık 250 TL kazanıyor. Kazandığımız paranın 175 TL'sini eniştemize veriyoruz. Geri kalanını annem ve babam cezaevinden çıkarsa bir para bulunsun diye biriktiriyoruz" dedi. Küçük çocuğun sözleri sonrası stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Müge Anlı, 14 yaşındaki çocuğun devlet koruması altına alınması ve 9 yaşındaki S.A'nın bulunması için hızla harekete geçti. Öte yandan 14 yaşındaki çocuğun eniştesinin şiddetine uğradığını iddia ettiği kız kardeşinin de üç gün önce kendi isteği ile devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Kayıp kardeşini aramaya gelen Suriyeli çocuk, hikayesiyle herkesi yaraladı

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Son Dakika Magazin Kayıp kardeşini aramaya gelen Suriyeli çocuk, hikayesiyle herkesi yaraladı - Son Dakika Magazin


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