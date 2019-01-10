Kayıp Kardeşini Çatı Katında Asılı Buldu
14 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Cem Barış K.(19), ağabeyi tarafından, evlerinin çatı katında kendisini iple tavana asmış halde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık
ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Cem Barış
K.(19), ağabeyi tarafından, evlerinin çatı katında kendisini iple tavana asmış halde bulundu.
İlçeye bağlı Şahintepe Mahallesi
'nde ağabeyi Özgür K. ile birlikte yaşayan Cem Barış K., salı sabahı işe gitmek için evden çıktı. Ancak Cem Barış K., akşam eve dönmedi. Ağabey Özgür K. kardeşinin kayıp olduğunu yakınları ile polise bildirdi. 2 gündür kardeşini arayan Özgür K. bugün sabah oturdukları evin kullanılmayan çatı katına çıktığında ise kardeşinin iple tavana asılmış haldeki cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri ilk incelemelerinde Cem Barış K.'nın intihar ettiğini belirledi. Gencin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu. Polis, soruşturma başlattı.
- Pazarcıkkahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:37 Kaynak: DHA
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