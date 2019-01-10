Son Dakika Haberleri: Kayıp Kardeşini Çatı Katında Asılı Buldu

Kayıp Kardeşini Çatı Katında Asılı Buldu

14 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Cem Barış K.(19), ağabeyi tarafından, evlerinin çatı katında kendisini iple tavana asmış halde bulundu.

Kayıp Kardeşini Çatı Katında Asılı Buldu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Cem Barış K.(19), ağabeyi tarafından, evlerinin çatı katında kendisini iple tavana asmış halde bulundu.  

İlçeye bağlı Şahintepe Mahallesi'nde ağabeyi Özgür K. ile birlikte yaşayan Cem Barış K., salı sabahı işe gitmek için evden çıktı. Ancak Cem Barış K., akşam eve dönmedi. Ağabey Özgür K. kardeşinin kayıp olduğunu yakınları ile polise bildirdi. 2 gündür kardeşini arayan Özgür K. bugün sabah oturdukları evin kullanılmayan çatı katına çıktığında ise kardeşinin iple tavana asılmış haldeki cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ilk incelemelerinde Cem Barış K.'nın intihar ettiğini belirledi. Gencin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu. Polis, soruşturma başlattı.

- Pazarcıkkahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:37 Kaynak: DHA

Şahintepe Mahallesi, Polis, Pazarcık, Cem Barış, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Cezaevinden İzne Çıkan Hükümlü, Mahalleyi Birbirine Kattı

Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada Duvara Asılı Sabit Telefonun İçinden Onlarca Hamam Böceği Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 13:51:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Kardeşini Çatı Katında Asılı Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]