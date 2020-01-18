Kayıp kardeşlerden sevindiren haber - Son Dakika
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Kayıp kardeşlerden sevindiren haber

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra kaybolan 2 kardeş Şanlıurfa merkezdeki bir meydanda polis tarafından bulundu.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra kaybolan 2 kardeş Şanlıurfa merkezdeki bir meydanda polis tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde okudukları Yunus Emre Ortaokulu'nda karnelerini aldıktan sonra eve gitmeyen, 14 yaşındaki Medine Baturalp ile 10 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp, Şanlıurfa merkezde bulundu. Karne notları kötü olduğu gerekçesiyle eve gitmeyerek kaçtıkları iddia edilen kardeşler, Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanı'nda bulundu. Polisin bulduğu kardeşler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kardeşlerden Medine Baturalp, karne notlarının kötü olması nedeniyle evden kaçtıklarını söyledi. Siverek'ten Şanlıurfa'ya nasıl geldikleri öğrenilemeyen iki kardeşin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

(Şinasi İnan/İHA)

Şanlıurfa, Siverek, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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