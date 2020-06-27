Kayıp kargasının boşluğunu, yavru kargayla doldurdu - Son Dakika

ANTALYA'da berber Abdurrahman Uzar'ın (45) geçen yıl kargasını kaybetmesi üzerine çok üzüldüğünü gören arkadaşları, 45 gün önce yolda buldukları yavru kargayı kendisine getirdi. Uzar, baba şefkatiyle büyüttüğü yavruya, kaybolan kargası 'Rıfkı'nın adını verdi.
Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde berber, 3 çocuk babası Abdurrahman Uzar, yavruyken yol kenarında bulup beslediği ve 'Rıfkı' adını verdiği kargasını geçen yıl eylül ayında kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Sokak sokak aradığı kargasını bulamayan Uzar, üzüntüsünden hasta oldu. Uzar'ın üzüntüsünü gören arkadaşları, 45 gün önce yolda buldukları bir başka karga yavrusunu getirip kendisine verdi. Kayıp kargasının boşluğunu yavruyla dolduran Uzar, baba şefkatiyle onu büyütmeye başladı. Uzar, 45 günde yetişkin hale gelen kargaya da Rıfkı adını verdi.
Kargaların çok akıllı canlılar olduğunu anlatan Abdurrahman Uzar, "Kimileri kargalar için 'Besle kargayı oysun gözünü' der. Ben bu söze hiç katılmıyorum. Gördüğü iyiliği asla unutmayan akıllı canlılar. Beslenme saatini biliyor. Çatılarda geziyor olsa bile beslenme saatinde dükkanın önüne gelir ve masada yerini alır" dedi.