Kayıp kargasının boşluğunu, yavru kargayla doldurdu - Son Dakika

Kayıp kargasının boşluğunu, yavru kargayla doldurdu

ANTALYA'da berber Abdurrahman Uzar'ın (45) geçen yıl kargasını kaybetmesi üzerine çok üzüldüğünü gören arkadaşları, 45 gün önce yolda buldukları yavru kargayı kendisine getirdi.

ANTALYA'da berber Abdurrahman Uzar'ın (45) geçen yıl kargasını kaybetmesi üzerine çok üzüldüğünü gören arkadaşları, 45 gün önce yolda buldukları yavru kargayı kendisine getirdi. Uzar, baba şefkatiyle büyüttüğü yavruya, kaybolan kargası 'Rıfkı'nın adını verdi.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde berber, 3 çocuk babası Abdurrahman Uzar, yavruyken yol kenarında bulup beslediği ve 'Rıfkı' adını verdiği kargasını geçen yıl eylül ayında kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Sokak sokak aradığı kargasını bulamayan Uzar, üzüntüsünden hasta oldu. Uzar'ın üzüntüsünü gören arkadaşları, 45 gün önce yolda buldukları bir başka karga yavrusunu getirip kendisine verdi. Kayıp kargasının boşluğunu yavruyla dolduran Uzar, baba şefkatiyle onu büyütmeye başladı. Uzar, 45 günde yetişkin hale gelen kargaya da Rıfkı adını verdi.

Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
'ÖZGÜRCE UÇUP YANIMA DÖNÜYOR'

Uzar, berber dükkanının önündeki ağaca kurulan yuvada yaşayan kargaya, 'gel', 'git' gibi komutlar da öğretti. Kargayı eliyle besleyen ve su içiren Uzar, "Rıfkı'nın kaybolmasına çok üzüldüm. Uzun zaman birlikteydik. Gider gezer gelir, tekrar yuvasına dönerdi. Bir kazaya kurban gittiğini düşünüyorum. Yoksa mutlaka geri gelirdi. Şimdi ise yeni bir kargam var. Birlikte çok eğleniyoruz. Yavaş yavaş komutlarımı anlamaya başladı. Birkaç ay sonra kaybolan Rıfkı gibi yeni Rıfkımla bisiklet ve arabayla gezeceğiz. Doğası gereği kargalar özgür. Aile olmayı da bilen canlılar. Bu nedenle Rıfkı'yı kafese kesinlikle koymuyorum. Doğada yaşıyor, istediği zaman yanıma geliyor. Beslenmesinin ardından uçup yuvasına dönüyor" diye konuştu.

Kargaların çok akıllı canlılar olduğunu anlatan Abdurrahman Uzar, "Kimileri kargalar için 'Besle kargayı oysun gözünü' der. Ben bu söze hiç katılmıyorum. Gördüğü iyiliği asla unutmayan akıllı canlılar. Beslenme saatini biliyor. Çatılarda geziyor olsa bile beslenme saatinde dükkanın önüne gelir ve masada yerini alır" dedi.


Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp kargasının boşluğunu, yavru kargayla doldurdu - Son Dakika

Son Dakika

14:34 Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı 13:38 İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı 13:37 İstanbul açıklarında hareketli anlar! Tekne kayalıklara çarptı, sabaha kadar mahsur kaldılar 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:25 Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 11:09 Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı 10:50 Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti 01:43 Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
14:34
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
14:26
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
14:09
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
13:55
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
13:51
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
13:37
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
13:37
İstanbul açıklarında hareketli anlar! Tekne kayalıklara çarptı, sabaha kadar mahsur kaldılar
13:36
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
12:53
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
12:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 14:47:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp kargasının boşluğunu, yavru kargayla doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]